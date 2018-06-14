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«بلومبرج»: تراجع حاد في صادرات النفط الإيرانية

«بلومبرج»: تراجع حاد في صادرات النفط الإيرانية
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تواصل – وكالات:

أعلنت وكالة بلومبرج أن صادرات النفط الإيرانية تراجعت بحدة في الأسبوعين الأولين من شهر يونيو، ما يمثل إشارة مبكرة على أن إعادة فرض العقوبات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تثني بعض المشترين عن التعامل مع طهران.

وأوضحت الوكالة في تقرير لها أن التدفقات الخارجة من النفط الخام والمكثفات، وهي شكل خفيف من النفط المستخرج من حقول الغاز، انخفضت بنسبة 16 % إلى 2.114 مليون برميل في اليوم خلال الأسبوعين الأولين من يونيو، مقارنة بالفترة نفسها من شهر مايو، مشيرة إلى أن ذلك يمثل أكبر انخفاض منذ ديسمبر 2016، وفقاً لبيانات تتبع السفن التي جمعتها “بلومبرج”.

ولفتت الوكالة إلى أن صادرات النفط الخام الإيراني عادة ما ترتفع في النصف الثاني من الشهر؛ لكن الفجوة تضيق.

وتابعت: “من السابق لأوانه استخلاص استنتاجات نهائية من البيانات، خاصة بالنظر إلى قصر المدة الزمنية التي تمت تغطيتها، ومع ذلك فإن الانخفاض المطول في الصادرات سيكون له علاقة بالحكومة الإيرانية نظراً لاعتمادها على عائدات مبيعات النفط الخام.

وأردفت: “من الناحية التاريخية، أظهرت عمليات تعقب ناقلات النفط التي قامت بتجميعها بلومبرج، أن الشحنات تميل إلى الانخفاض في النصف الأول من كل شهر، قبل أن تتعافى”.

وأضافت “حتى مع ذلك، فإن التدفقات في 14 يوماً من شهر يونيو ستظل الأضعف خلال 12 شهراً”، مشيرة إلى أن الناقلات العملاقة تنقل نحو 2 مليون برميل، وهذا يعني أن توقيت التحميل الواحد يمكن أن يؤثر على التدفقات اليومية بمقدار 143.000 برميل خلال فترة أسبوعين.

 

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