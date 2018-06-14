«الحوثي» يعترف: صفوف الميليشا تنهار في الحديدة

أقر زعيم الميليشيا الانقلابية في اليمن عبدالملك الحوثي مساء أمس الخميس بحدوث انهيارات في صفوف ميليشياته على صعيد جبهة الحديدة في ظل تقدم كبير للقوات المشتركة بإسناد من التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.

وأكد الحوثي في حديث تليفزيوني أن هناك ارتباكا كبيرا في صفوف الميليشيا الانقلابية، مطالبا عناصره بتأمين زخم بشري للمعركة.

وكانت غارات لمقاتلات التحالف العربي والمواجهات مع قوات المقاومة أسفرت عن مقتل 96 من ميليشيات الحوثي، في ظل انهيار تحصيناتها ودفعاتها في جبهة الحديدة إثر ضربات قاصمة وغير متوقعة.

بينما وصلت قوات المقاومة المشتركة، بدعم كبير من قوات التحالف، إلى مشارف مطار الحديدة، بعد سلسلة ضربات وهجمات مكثفة ألحقت خسائر كبيرة في صفوف ميليشيات الحوثي.