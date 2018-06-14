اليوم.. بدء تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس بالمملكة

تواصل – الرياض:

بدأ اليوم الجمعة، غرة شهر شوال 1439، تطبيق قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنع العمل تحت أشعة الشمس خلال فترة ذروة النهار.

وينص القرار على “أنه لا يجوز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة الثانية عشرة ظهرا إلى الساعة الثالثة عصرا، خلال الفترة الواقعة بين اليوم الخامس عشر من شهر يونيو ونهاية اليوم الخامس عشر من شهر سبتمبر من كل عام ميلادي”.

ويهدف القرار إلى الحرص على سلامة العاملين في القطاع الخاص وصحتهم، وتوفير بيئة عمل آمنة للعمالة وتجنيبهم المخاطر الصحية، وفق الاعتبارات المهنية.

وأكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على أصحاب العمل تنظيم ساعات العمل لمراعاة ما نص عليه القرار.