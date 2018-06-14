«الغذاء والدواء» تحذر من حلوى غزل البنات

تواصل – فريق التحرير:

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من استهلاك حلوى غزل البنات، بسبب احتوائها على ألوان صناعية مجهولة المصدر، وانخفاض قيمتها الغذائية، وعدم وجود بطاقة غذائية على بعض العبوات.

وقالت الهيئة عبر “تويتر” :” إن حلوى غزل البنات تصنع بخلط الماء والسكر بتركيزات عالية باستخدام عملية الطرد المركزي، والألوان الصناعية لإكسابها ألوانًا جذابة، وتنتشر في الحدائق والأسواق؛ ولكن ينصح بعدم استهلاكها”.

وأضافت: “الحلوى المشار إليها منخفضة القيمة الغذائية بالإضافة إلى احتمالية احتوائها على ألوان صناعية مجهولة المصدر فضلا عن عدم وجود بطاقة غذائية على عبواتها”.