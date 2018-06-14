لائحة قطاع تأجیر السیارات تسمح بالتعاقد مع «وسطاء».. التفاصيل كاملة

تواصل – الرياض:

أوضحت مصادر مطلعة أن مشروع اللائحة المنظمة لممارسة نشاط تأجیر السیارات ومكاتب وسطاء التأجیر يسمح لفئتین من ضمن 3 من فئات عاملة في نشاط تأجیر السیارات بالتعاقد مع مكاتب وسطاء التأجیر.

وأضافت المصادر أن لائحة المشروع اشترطت للترخیص للفئة (أ) بممارسة النشاط أن يكون الحد الأدنى لعدد السیارات الخاصة بالمنشأة 3000 سیارة وأكثر، مبینة أن المشروع يسمح لهذه الفئة بممارسة تأجیر السیارات بالساعة وبسائق.

وأشارت إلى أنه فیما يخص الترخیص للفئة (ب) فیصدر الترخیص إذا كان الحد الأدنى لعدد السیارات اللازم لممارسة النشاط بین 500 إلى 2999 سیارة.

وبينت المصادر أن الاشتراطات لممارسة نشاط التأجیر تضمنت أن تكون السیارات مملوكة باسم المنشأة، وأن تكون جديدة ولم يسبق تسجیلها في المملكة أو استخدامها عند إدخالها للخدمة في هذا النشاط، وفقاً لـ”الاقتصادية”.

ولفتت إلى أن الترخیص للفئة الثالثة (ج) يتطلب أن يكون الحد الأدنى لعدد السیارات اللازمة لممارسة النشاط بین 100 إلى 499 سیارة، وأنه لا يجوز لهذه الفئة التعاقد مع مكاتب وسطاء التأجیر كما لا يجوز لها ممارسة تأجیر السیارات بالساعة أو بسائق.