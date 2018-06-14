إنجاز جديد للمملكة.. استكشاف سطح القمر

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

تفاصيل وفاة «بنجلاديشي» بعد إلقاء نفسه من الدور الأول بالحرم المكي

تفاصيل وفاة «بنجلاديشي» بعد إلقاء نفسه من الدور الأول بالحرم المكي

ضبط المعتدين على رجال الأمن بالقرب من مقبرة البقيع بالمدينة (فيديو)

ضبط المعتدين على رجال الأمن بالقرب من مقبرة البقيع بالمدينة (فيديو)

إنزال جوي مكثف لقوات التحالف في الحُديدة اليمنية (فيديو)

إنزال جوي مكثف لقوات التحالف في الحُديدة اليمنية (فيديو)

شرطة الرياض تكشف حقيقة مقطع سرقة مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة

شرطة الرياض تكشف حقيقة مقطع سرقة مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة

إنجاز جديد للمملكة.. استكشاف سطح القمر

إنجاز جديد للمملكة.. استكشاف سطح القمر
0

تواصل – واس:

حققت السعودية -ممثلةً في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية- نجاحًا جديدًا على مستوى المنطقة والعالم الإسلامي، بالتقاط صور فضائية للقمر، باستخدام الأنظمة السعودية لاستكشاف ومسح سطح القمر.

جاء ذلك في إطار الرحلة العلمية المشتركة مع الصين ممثلةً في وكالة الفضاء الصينية التي أُطلقت ضمن المهمة الفضائية الصينية (تشانغ إي 4) من مدينة شيتشانج، للوصول إلى القمر.

وتأتي هذه المشاركة ترجمةً لمذكرة التفاهم الموقعة بين المملكة والصين خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى بكين في 16 مارس 2017م، وتنفيذًا لاستراتيجية البحث والتطوير والابتكار للمدينة ضمن برنامج التحول الوطني 2020 المنبثق عن رؤية المملكة 2030 التي تبناها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

وشملت البعثة الفضائية إطلاق 3 أقمار صناعية في مدار حول القمر، وإجراء عدد من الاختبارات والبحوث العلمية. وتمثلت مهمتها في وضع أحد الأقمار الصناعية في مدار وراء القمر على نقطة لاجرانج 2 ( Lagrange point L2 )، لتكوين شبكة اتصال مع الأرض؛ إذ إن (الجانب المظلم) للقمر لا يواجه الأرض؛ ما يصعب الاتصال به إلا عبر نقطة اتصال ممثلة في القمر الصناعي.

وجرى عرض مجموعة من الصور، الأولى التقطت يوم الثلاثاء 5/6/2018م، من على ارتفاع 1598.3 كم من سطح القمر، وتم التقاط الصورة الموضحة للأرض والقمر معًا باستخدام نظام الاستشعار عن بُعد السعودي على متن القمر الاصطناعي “لونج جيانج”؛ حيث تم تصوير الكرة الأرضية بالإضافة إلى فوهات عدة من سطح القمر؛ منها فوهة ويجينيرا.

والتقطت الصورة الثانية يوم الجمعة 8/6/2018م، من على ارتفاع 728.1 كم من سطح القمر. وتم التقاط الصورة الموضحة للأرض والقمر معًا باستخدام نظام الاستشعار عن بعد السعودي على متن القمر الاصطناعي “لونج جيانج”، وتظهر فيها المملكة بوضوح، وفوهات عدة على سطح القمر، منها فوهة “بتروبافالوفيسكي إم” من النصف الشمالي للقمر.

ورفع الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد، رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، بنجاح الرحلة الفضائية المشتركة بين المملكة والصين لاستكشاف القمر والتقاط الصور الفضائية للقمر، مثمنًا الاهتمام والدعم غير المحدود الذي يقدمانه لدعم مسيرة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

وأكد أهمية مشاركة المدينة في هذا الحدث العالمي الكبير الذي سيدعم جهودها في تطوير تقنيات الأقمار الصناعية والاستفادة منها في مختلف مجالات الاستطلاع والاستشعار عن بعد والاتصالات الفضائية، فضلًا عن المضي قدمًا في مسيرة التطور للحاق بالسباق الدولي في هذا المجال، مبينًا أن هذه الرحلة تعمل على جمع بيانات حديثة لسطح القمر.

وأوضح أن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية تعمل بمنهجية وفق إطار المنظومة الوطنية للعلوم والتقنية للوصول إلى أحدث التقنيات في مجالات العلوم المختلفة، ومنها الأقمار الصناعية، وإقامة برنامج فضائي متطور يواكب رؤية المملكة 2030 الطموح والتطور الذي تشهده المملكة حاليًّا في شتى المجالات، مبينًا أن المدينة نجحت في تطوير أنظمة استشعار للفضاء البعيد، من خلال فريق عمل متخصص يضم نخبة من المهندسين والباحثين السعوديين، أسهموا في تصميم وتصنيع نظام حمولة الاستشعار عن بعد في معامل المدينة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

 «ترامب» في «الإفطار الرمضاني»: أهم يومين في حياتي كانا بالمملكة

 «ترامب» في «الإفطار الرمضاني»: أهم يومين في حياتي كانا بالمملكة

«النقل»: تدشين المنفذ الحدودي الجديد بين المملكة و«عمان» خلال 3 أشهر

«النقل»: تدشين المنفذ الحدودي الجديد بين المملكة و«عمان» خلال 3 أشهر

المنيع: صيامنا سليم ولا عبرة بكون القمر كبيراً أو صغيراً

المنيع: صيامنا سليم ولا عبرة بكون القمر كبيراً أو صغيراً

خلال 6 أشهر.. التبادل التجاري بين المملكة ومصر يتجاوز 2 مليار دولار

خلال 6 أشهر.. التبادل التجاري بين المملكة ومصر يتجاوز 2 مليار دولار

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

«سليمان» يروي لـ«تواصل» شوقه لزيارة «المدينة» وعادات التشاديين العائدين من المملكة
تقارير وحوارات

«سليمان» يروي لـ«تواصل» شوقه لزيارة «المدينة» وعادات التشاديين العائدين من المملكة

المزيد
تفاصيل العثور على جثة طفل «خميس حرب».. خطف وتعذيب وقتل
تقارير وحوارات

تفاصيل العثور على جثة طفل «خميس حرب».. خطف وتعذيب وقتل

المزيد
أنفك والزهور
تدوينات حرة

أنفك والزهور

المزيد
تعلمت من الخليل!
مقالات

تعلمت من الخليل!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>