وظائف شاغرة في «بي إيه إي سيستمز» داخل المملكة

تواصل – الرياض:

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، المتخصصة في مجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر عدد من الوظائف التعليمية والإدارية والفنية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عددٍ من التخصصات.

وذلك للعمل بفروع الشركة وفي كلية الملك فيصل الجوية، ومعهد الدراسات الفنية، وجميع أجنحة التدريب بالمملكة، في كل من “الرياض، والظهران، والطائف، ومدن أخرى.

وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدرس رياضيات/ فيزياء.

– مدرس اللغة الإنجليزية/ الرياضيات/ الفيزياء.

– مدرب مراقبة جوية وطيران.

– منسق دعم العمليات.

– رئيس صلاحية الطيران المستمر.

– مدير الهندسة.

– مدير هندسة التصنيع.

– مدير سلامة المنتج.

– مفتش الطائرات.

– فني صيانة الطائرات.

وأوضحت الشركة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 13 يونيو 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل وشروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)