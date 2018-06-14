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مقتل زعيم طالبان الباكستانية في غارة أمريكية قرب الحدود

مقتل زعيم طالبان الباكستانية في غارة أمريكية قرب الحدود
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تواصل – وكالات:

أعلن مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الجمعة، أن الملا فضل الله زعيم جماعة طالبان الباكستانية قُتل في غارة جوية أميركية في أفغانستان قرب الحدود بين البلدين.

وكان الجيش الأمريكي قد أوضح أنه نفذ أمس الخميس ضربة جوية استهدفت قائداً كبيراً للمتطرفين في إقليم كونار، فيما رجح مسؤول أمريكي بأن الشخص المستهدف هو الملا فضل الله، بحسب رويترز.

يذكر أن فضل الله هو أكبر مطلوب في باكستان للقوات الأمريكية، وهو مسؤول عن هجمات عديدة من بينها هجوم أدى لمقتل 132 تلميذاً في مدرسة في عام 2014.

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