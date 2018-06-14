اليمن.. مقتل 128 حوثيًّا في غارات للتحالف جنوبي الحديدة

تواصل – وكالات:

قُتل اليوم الجمعة 128 من ميليشيات الحوثي الإيرانية في غارات للتحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية، ومواجهات مع القوات اليمنية المشتركة جنوبي مدينة الحديدة خلال اليومين الماضيين، حسبما أعلنت مصادر عسكرية وطبية يمنية.

وأضافت المصادر أن الضربات الجوية استهدفت تجمعات ومواقع عسكرية للحوثيين شمالي الدريهمي ومحيط مطار الحديدة وبيت الفقيه والمنصورية.

كما استمرت المواجهات في محيط المطار بين القوات اليمنية المشتركة وميليشيات الحوثي، حيث تسعى القوات اليمنية إلى حسم معركة المطار، مع ميليشيات الحوثي، وفقا لـ “سكاي نيوز عربية”.

وكانت القوات المشتركة سيطرت على المنتجع الريفي وقرية الشجيرة ودير خمسين والشريم والنخيلة والسماحي وقظبة وقرية المنظر على تخوم مطار الحديدة.