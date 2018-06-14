قريباً.. الترخيص لعدد من شركات تقنيات الدفع الحديثة

تواصل – الرياض:

تعتزم مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، ووزارة التجارة والاستثمار الترخیص لعدد من الشركات التي تستخدم تقنیات الدفع الحديثة، للاستفادة من تقنیاتھا في الدفع بمحطات التزود بالوقود.

وأوضح محافظ مؤسسة النقد الدكتور أحمد الخلیفي، أن ھذه الخطوة تأتي ضمن خطة إستراتیجیة تعمل علیھا المؤسسة، مبیناً أن الھدف منھا تقلیل التعامل بالنقد بنسبة 70%، وفقا لصحيفة “اليوم”.

يذكر أن البنك الأھلي كان قد أطلق خلال الأسبوع الحالي خدمة “مدى” للدفع الإلكتروني بمحطات الوقود، حیث تتیح الخدمة الدفع الإلكتروني ذاتیاً من خلال أجھزة رقمیة مرتبطة بمضخات الوقود.