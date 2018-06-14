المملكة تتوعد مؤسسة قطرية بسبب كأس العالم

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تواصل – فريق التحرير:

توعد تركي آل الشيخ، المستشار بالديوان الملكي رئيس الهيئة العامة للرياضة، شبكة “بي إن سبورت” القطرية بـ”إجراءات قانونية”، ردًّا على تجاوزاتها تجاه المملكة.

وأوضح رئيس هيئة الرياضة المستشار تركي آل الشيخ، أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد قناة “بي إن سبورت”، عقب تجاوزاتها تجاه المملكة.

وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل تويتر، اليوم الجمعة: “سوف نتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كل التجاوزات الصادرة عن قناة “بي إن سبورت” تجاه السعودية ومنتخبها ورياضتها ومسؤوليها، واستغلالها الرياضة لأغراض سياسية”.

وتابع: “هذا دليل جديد على صحة موقف الجهات المختصة السعودية حين حظرت هذه القناة عن أراضيها”.

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