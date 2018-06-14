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إصابة 5 في حادث تصادم على طريق الباحة السياحي

إصابة 5 في حادث تصادم على طريق الباحة السياحي
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تواصل – الباحة:

قال المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني، إن عمليات الهلال الأحمر تلقت بلاغًا عن حادثة تصادم “سيارة فورد” بحاجز على طريق الباحة السياحي النصباء، وأن هناك إصابات.

وقد تم توجيه 4 فرق إسعاف، بالإضافة إلى القائد الميداني يحيى السياسي؛ حيث وصلت بعد دقيقتين من وقت البلاغ.

واتضح وجود 5 إصابات من متوسطة إلى حرجة، تُراوِح أعمارهم بين 11 و17 عامًا، وقد تم إسعاف الحالات ونقلها إلى مستشفى المندق العام.

وفيما تم إبلاغ عمليات الصحة ورفع الجاهزية بمستشفى المندق العام لسرعة استقبال الحالات بقسم الطوارئ، باشر الموقع مساعد المدير العام للشؤون الإسعافية عبدالله شرف الزهراني.

 

 

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