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أمراء المناطق يؤدون صلاة عيد الفطر ويستقبلون المهنئين (صور)

أمراء المناطق يؤدون صلاة عيد الفطر ويستقبلون المهنئين (صور)
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تواصل – الرياض:

أدى أمراء المناطق ونوابهم صلاة عيد الفطر مع جموع المصلين بمناطقهم، واستقبلوا المهنئين من القضاة، وقادة القوات المسلحة، والأجهزة الأمنية، وأعضاء مجالس المناطق، ومديري الإدارات الحكومية، والأهالي.

وحضر أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، ونائبه الأمير أحمد بن فهد صلاة العيد مع المصلين في جامع الملك فهد بن عبدالعزيز بالدمام، واستقبل المهنئين بديوان الإمارة بالدمام، وذلك بحضور عدد من الأمراء، وقيادات المنطقة، وعدد كبير من المواطنين.

واستقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان المهنئين من مشايخ القبائل والأهالي بالقصر الحكومي حيث تبادل معهم التهاني بعيد الفطر المبارك.

كما استقبل سموه كبار ضباط القوات المسلحة بالشمالية الغربية والأمن العام وحرس الحدود والدفاع المدني والجوازات والمرور بالمنطقة ومديري الإدارات.

 

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