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الأمم المتحدة: صواريخ الحوثي على المملكة إيرانية الصنع

الأمم المتحدة: صواريخ الحوثي على المملكة إيرانية الصنع
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تواصل – الرياض:

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقرير جديد أن الأمم المتحدة توصلت إلى أن الحطام الناجم عن خمسة صواريخ باليستية أطلقت من اليمن على السعودية منذ يوليو 2017 يحتوي على مكونات صنعت في إيران وتحمل سمات تصميم رئيسية مشتركة مع صاروخ إيراني.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة في تقرير رفعه إلى مجلس الأمن إن الأمم المتحدة لم تتمكن من تحديد ما إذا كانت قطع وتكنولوجيا الصواريخ قد تم نقلها من إيران بعد 16 يناير 2016، عندما بدأ تفعيل قيود الأمم المتحدة.

وأضاف غوتيريش أن الأمم المتحدة “واثقة” أيضا من أن بعض الأسلحة التي استولت عليها البحرين وصادرتها الإمارات العربية المتحدة من سفينة غير مأهولة محملة بالمتفجرات تم تصنيعها في إيران. لكنه قال إنه لم يجد “مؤشرات” عما إذا تم نقل المواد من إيران بعد تفعيل القيود التي فرضتها الأمم المتحدة.

وكان الأمين العام يتحدث عن تنفيذ قرار مجلس الأمن لعام 2015 الذي صادق على الاتفاق النووي الإيراني، حيث يتضمن القرار قيودًا سارية اعتبارًا من 16 يناير 2016، على عمليات نقل المواد النووية والصاروخية وكذلك الأسلحة من وإلى إيران.

ومن بين النتائج الرئيسية الأخرى، قال الأمين العام إن الأمم المتحدة تدرس تقارير من دولتين لم يذكر اسماهما بأن إيران تلقت “مواد ومعدات وتكنولوجيا مزدوجة الاستخدام” لانتهاك قيود الأمم المتحدة.

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