الأردن تسحب سفيرها من إيران

تواصل – وكالات:

أكد مصدر أردني رفيع المستوى، الجمعة، أن بلاده نقلت سفيرها عبد الله سليمان أبورمان من إيران إلى مقر وزارة الخارجية الأردنية في عمان بناء على قرار صدر من مجلس الوزراء الأردني.

وقال المصدر الرسمي الأردني بحسب “العربية.نت”، إنه “ليس هناك نية لتسمية سفير أردني آخر في طهران في الوقت الحالي”.

وبسؤال المصدر عن خلفيات القرار، جدد “موقف الأردن الثابت من السياسات الإيرانية المتضمنة تدخلات في شؤون دول المنطقة”.

كما شدد على حرص الأردن على “أمن دول المنطقة وبخاصة السعودية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية” وأردف قائلا “أمن السعودية من أمننا ونحرص على عمقنا العربي والخليجي”.