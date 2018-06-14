توقعات الأرصاد.. أتربة على 5 مناطق في أول أيام العيد

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الجمعة، استمرار تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة على مناطق: (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة)، في حين يكون الطقس مستقراً على بقية مناطق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14-38 كم/ ساعة، فيما يرتفع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-40 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.