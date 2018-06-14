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الرئيس اليمني من عدن: ساعة الانتصار دنت وعودة الحق قد حانت

الرئيس اليمني من عدن: ساعة الانتصار دنت وعودة الحق قد حانت
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تواصل – وكالات:

وصل الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، مساء أمس الخميس، إلى العاصمة المؤقتة عدن، للإشراف على سير العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بدعم من قوات التحالف بقيادة السعودية لتحرير الحديدة.

وأكد الرئيس اليمني عقب وصوله: “أن ساعة الانتصار قد دنت وعودة الحق قد حانت للانتصار لإرادة الشعب اليمني”.

وثمن هادي صمود أبناء اليمن وتحمله معاناة وتداعيات الحرب الانقلابية الحوثية الظالمة طوال الفترات الماضية، بحسب ما نقلته عنه وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، كما أشاد بالمواقف الأخوية للمملكة العربية السعودية والإمارات مع اليمنيين في ميادين الشرف والبطولة، لوضع حد للمشروع الفارسي في اليمن وأطماعه التوسعية بالمنطقة.

يذكر أن الجيش الوطني والمقاومة بدعم من قوات تحالف دعم الشرعية أطلقت، الأربعاء، عملية عسكرية وإنسانية لتحرير مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي بعد رفض ميليشيات الحوثي كل الحلول السلمية، وتحقق العملية تقدماً ميدانياً كبيراً ومستمراً، حيث باتت بالقرب من مطار الحديدة.

وفي سياق متصل، قال هادي الخميس إن الانتصار “الوشيك في الحديدة سيكون خاتمة للقضاء النهائي على الانقلاب”، وبسط نفوذ الدولة على كل شبر في اليمن، لافتاً إلى الجهود التي بذلت لتجنيب الحديدة هذه العملية العسكرية، بموجب مقترح المبعوث الأممي، لكن ميليشيات الحوثي رفضتها.

وقال الرئيس اليمني إن ميليشيات الحوثي “ظلت تستخدم ميناء الحديدة لمصادرة ونهب المعونات الإغاثية وتمويل حربها العبثية وتهريب الصواريخ الباليستية والأسلحة القادمة إليها من إيران، وحولت الميناء إلى ما يشبه قاعدة عسكرية لتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، لابتزاز العالم”.

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