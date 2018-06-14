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«آبل» تغلق ثغرة خطيرة تسمح بالتسلل إلى أجهزتها

«آبل» تغلق ثغرة خطيرة تسمح بالتسلل إلى أجهزتها
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تواصل – وكالات:

تغلق شركة آبل ثغرة أمنية تستخدمها العديد من وكالات إنفاذ القانون لاقتحام الهواتف والأجهزة الأخرى.

وتخطط الشركة لترقية أمان منتجاتها من خلال التحديث القادم لنظامها التشغيلي آي أو إس مما يعطل منفذ Lightning المسؤول عن شحن الجهاز ونقل البيانات بعد ساعة من قفل الجهاز.

وكانت وكالات إنفاذ القانون قد تمكنت في السابق من الوصول إلى البيانات الموجودة على الهواتف عبر تقنيات مثل صندوق GrayKey لفك تشفير الهواتف المصنع من قبل شركة Grayshift الواقع مقرها في جورجيا التي أسسها مهندس سابق في شركة أبل.

ويؤدي إغلاق الثغرة إلى جعل أجهزة هواتف آي فون وحواسيب آي باد اللوحية وأجهزة iPods بمثابة صندوق أسود مغلق، ولم يكن المسؤولون في وكالات إنفاذ القانون، الذين كانوا يروجون للشائعات المتعلقة بتقنية تشفير شركة آبل لسنوات، سعداء بهذا الإعلان قائلين إن الخطوة تعد بمثابة توفير غطاء للمجرمين.

وقد تؤدي التغييرات الجديدة إلى تأجيج المشاكل مرة أخرى بين آبل ووكالات إنفاذ القانون، وقالت الشركة إنها استجابت لأكثر من 55 ألف طلب من حكومة الولايات المتحدة فيما يتعلق ببيانات آي كلاود المرتبطة بأكثر من 208 آلاف جهاز منذ عام 2013؛ وهو دليل على تعاون الشركة مع تحقيقات الشرطة.

ودافع الرئيس التنفيذي لشركة آبل تيم كوك عن قرار الشركة قائلاً: إن إضعاف التشفير يمنح المجرمين والجهات الفاعلة الأخرى وسيلة أسهل لاقتحام الهواتف.

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