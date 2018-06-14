الفيديو الأخير.. رسالة الرئيس اليمني «عبدالله صالح» قبل مقتله

تواصل – وكالات:

كشفت وسائل إعلام عن كلمة مسجلة للرئيس اليمني الأسبق علي عبدالله صالح قبل مقتله بساعات على يد ميلشيا الحوثي الإرهابية في 4 ديسمبر الماضي، يدعو فيها الشعب اليمني إلى الانتفاضة ضد الحوثيين؛ وذلك بعد خلافات سياسية بين الحليفين، أدت لنشوب مواجهات مسلحة بينهما.

وقال عبدالله صالح في كلمة مسجلة أذاعتها فضائية “اليمن اليوم” اليوم الخميس “احذر أيها الشعب اليمني أن تقبل هذه الشرذمة على رأس السلطة.. أدعو إلى انتفاضة شعبية وإضراب عام من أجل الحفاظ على النظام الجمهوري والحرية والديمقراطية”.

وأضاف صالح “بعد أن تعرضت العاصمة صنعاء إلى هجوم بربري من قبل عناصر متطرفة، بالرغم من أن صنعاء احتضنتهم قبل 3 سنوات، والآن يقصفون منازل عائلتي وأقربائي بدون أي سبب سوى العنجهية والعنصرية والطائفية”.