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تحذيرات من هذه المادة في «معجون الأسنان».. تسبب سرطان القولون
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تواصل – وكالات:

أكد علماء من جامعة ماساتشوستس الأمريكية أن مادة التريكلوسان المضادة للبكتيريا يمكن أن تتسبب بالإصابة بسرطان القولون والتهابه.

ونشر موقع “MedicalXpress” دراسة علمية عن خطورة مادة التريكلوسان التي تدخل في تركيب الكثير من منتجات التنظيف كمعجون الأسنان والصابون.

وأجرى العلماء تجربة درسوا خلالها تأثير التريكلوسان على فئران التجارب المريضة والسليمة فوجدوا أنها تسببت في تطور مرض سرطان القولون والتهابه لدى جميع الفئران دون استثناء.

وأشار الباحثون إلى أن “هذه التجربة أكدت أن تريكلوسان غير تركيب البكتيريا الحيوية في أمعاء الفئران وأثر سلباً على تنوعها الهام في هذه المنطقة الحساسة من الجسم”.

وقال مشرف الدراسة، غادون تشانغ، إن “هذه النتائج تبرهن للمرة الأولى على أن التريكلوسان يؤثر سلبيً على حالة الأمعاء”، بحسب وكالة “نوفوستي”.

يذكر أن التريكلوسان هو مادة اصطناعية مضادة للجراثيم والفطريات تستخدم في الوقت الحالي في صناعة معاجين الأسنان والصابون ومزيل العرق وأنواع المنظفات المختلفة، كما يستخدم التريكلوسان في علاج الأسنان قبل تركيب الحشوات لها.

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