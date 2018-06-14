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ضبط المعتدين على رجال الأمن بالقرب من مقبرة البقيع بالمدينة

ضبط المعتدين على رجال الأمن بالقرب من مقبرة البقيع بالمدينة
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تواصل – المدينة المنورة:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو عصر اليوم الخميس، في المدينة المنورة، يُظهر اعتداء مواطنين على أحد رجال المرور بالقرب من مقبرة البقيع بجوار المسجد النبوي الشريف من ناحية الشرق.

وتمكنت الجهات المختصة في وقت قياسي من ضبط المعتدين على رجال الأمن بعد توجيه النائب العام الشيخ سعود المعجب، بحسب “عكاظ”.

وقال المحامي عبدالعزيز السحيمي: إن الاعتداء على رجل الأمن أثناء مباشرته مهمات وظيفته يعد إحدى الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف، وفقا لقرار وزير الداخلية رقم 2000 الذي حدد فيه الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف.

وقد حدد نظام الرشوة عقوبة الاعتداء على موظف عام في مادته السابعة، وحدد عقوبتها بما ورد في المادة الأولى من نظام الرشوة، وذلك بعقوبة السجن مدة لا تتجاوز 10 سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، بحق كل من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد في حق موظف عام ليحصل منه على قضاء أمر غير مشروع أو ليحمله على اجتناب أداء عمل من الأعمال المكلف بها نظاما.

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