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غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
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غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

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خادم الحرمين يتلقى التهنئة بعيد الفطر من ملك البحرين وأمير الكويت

خادم الحرمين يتلقى التهنئة بعيد الفطر من ملك البحرين وأمير الكويت
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تواصل – واس:

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالاً هاتفياً اليوم من أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين هنأه فيه بحلول عيد الفطر المبارك.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره لجلالته على التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، سائلاً الله تعالى أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية باليمن والبركات.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين اتصالاً هاتفياً من أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت هنأه فيه بحلول عيد الفطر المبارك.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره لسموه على التهنئة بهذه المناسبة المباركة، سائلاً الله تعالى أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير والبركات.

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