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القيادة تتلقى التهنئة من ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة العيد

القيادة تتلقى التهنئة من ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة العيد
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تواصل – واس:

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، برقيات تهنئة من عدد من ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك لهذا العام 1439هـ.

وقد أجيبوا من مقام خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد – رعاهما الله – ببرقيات شكر جوابية مقدرين ما أعربوا عنه من تمنيات طيبة ودعوات صادقة ، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الأمة الإسلامية بمزيد من العزة والرفعة ، إنه سميع مجيب.

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