الديوان الملكي: غداً الجمعة أول أيام عيد الفطر

تواصل – واس:

أعلن الديوان الملكي أن يوم يوم غدٍ الجمعة هو يوم عيد الفطر المبارك، طبقا لقرار المحكمة العليا، وفيما يلي ” بيان من الديوان الملكي “:

جاءنا من المحكمة العليا ما يلي :

القرار رقم ( 109 / هـ ) وتاريخ 30 / 9 / 1439هـ بحسب تقويم أم القرى

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد : فقد عقدت المحكمة العليا جلسة مساء هذا اليوم الخميس التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك لهذا العام 1439هــ بحسب قرار المحكمة العليا رقم ( 108 / هـ ) في 29 / 8 / 1439هـ وذلك للنظر فيما يردها من المحاكم حول ترائي هلال شهر شوال لهذا العام 1439هـ، وبعد الاطلاع على ما وردها والنظر فيه ولشهادة عدد من الشهود العدول برؤية هلال شهر شوال هذه الليلة ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه : ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ) ، فإن المحكمة العليا تقرر : أن يوم غدٍ الجمعة 1 / 10 / 1439هـ حسب تقويم أم القرى – الموافق 15 / 6 / 2018م هو يوم عيد الفطر المبارك لهذا العام 1439هـ.

والمحكمة العليا إذ تهنئ مقام خادم الحرمين الشريفين ، وسمو ولي عهده الأمين ، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية، والمقيمين بها من المسلمين ، وجميع الأمة الإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك ، لتسأل الله العلي القدير أن يتقبل من المسلمين صيامهم وقيامهم ، وجميع أعمالهم الصالحة ، وأن يجمع شملهم، ويوحد كلمتهم ، ويصلح ذات بينهم، ويرد كيد أعدائهم ، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته ، وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة على بلادنا المباركة وجميع الأمة الإٍسلامية في عز ونصر وتمكين ، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

رئيس وأعضاء المحكمة العليا

عضو عضو عضو

د. خالد بن عبدالله اللحيدان د. عبدالإله بن عبدالعزيز آل فريان أحمد بن حمد المزروع

عضو عضو عضو

محمد بن محمد شريم الشعبي أحمد بن مقبول الحكمي سعد بن محمد الغامدي

رئيس المحكمة العليا

غيهب بن محمد الغيهب