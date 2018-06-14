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تفاصيل وفاة «بنجلاديشي» بعد إلقاء نفسه من الدور الأول بالحرم المكي

تفاصيل وفاة «بنجلاديشي» بعد إلقاء نفسه من الدور الأول بالحرم المكي
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تواصل – مكة المكرمة:

كشفت مصادر تفاصيل وفاة الشخص الذي قفز من الدور الأول في الحرم المكي إلى صحن المطاف، صباح اليوم.

وقالت المصادر أن المتوفى “بنجلاديشي”  في العقد الخامس من العمر، وأنه ألقى بنفسه من الدور الأول بالمسجد الحرام، وسقط في الجانب الجنوبي بصحن المطاف، على مقيم من الجنسية السودانية الذي أصيب بإصابات مختلفة نقل على إثرها إلى مستشفى أجياد لتلقي العلاج.

وطبقاً للمصادر فإن الوافد “البنجلاديشي” توفي على الفور، أما الوافد “السوداني” فأصيب بعدة إصابات، حيث كان يقوم بأداء الصلاة داخل صحن المطاف.

وقالت المصادر إنه تم نقل المتوفى إلى مستشفى أجياد، وتحويل  المصاب السوداني إلى مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، لتلقى العلاج.

وكانت الجهات الأمنية بالحرم المكي، باشرت صباح اليوم حادثة إلقاء شخص من جنسية آسيوية نفسه من أحد أدوار الحرم  وسقوطه بصحن المطاف وتوفي على الفور.

وتعد هذه هي الواقعة الثانية التي تحدث في الحرم المكي فِي أقل من أسبوع، خلال شهر رمضان المبارك.

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