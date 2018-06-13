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خلل في «واتساب» يقطع الخدمة عن أعداد كبيرة من المستخدمين

خلل في «واتساب» يقطع الخدمة عن أعداد كبيرة من المستخدمين
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تواصل – وكالات:

انقطعت خدمة واتساب عن المستخدمين في معظم أنحاء العالم، وبدأت المشاكل في حوالي الساعة 7 بتوقيت غرينتش، صباح اليوم الخميس 14 يونيو.

ووفقاً لما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، قال 63% من المستخدمين إنهم يواجهون مشاكل في اتصالهم بينما، قال 27% إنهم لا يستطيعون تلقي الرسائل أو إرسالها.

ويبدو أن المناطق الرئيسية التي تأثرت بانقطاع التطبيق المملوك لـفيسبوك، والذي يستخدمه أكثر من مليار شخص على مستوى العالم، هي أوروبا وجنوب أفريقيا وجنوب شرق آسيا وهونغ كونغ.

ولا يزال على واتساب تقديم تفاصيل حول سبب انقطاع الخدمة، ووفقا لتقارير حول المشكلة في موقع “كاشف داون”، فإن ثمانية بالمائة من المشكلات كانت مع تسجيل الدخول.

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