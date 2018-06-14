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5 إجراءات صحية مهمة يجب تنفيذها بعد شهر «رمضان»

5 إجراءات صحية مهمة يجب تنفيذها بعد شهر «رمضان»
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تواصل – وكالات:

يلتزم الكثيرون بنظام غذائي صارم خلال شهر رمضان المبارك، الذي يفرض تغييراً في النظام الغذائي، وأوقات تناول وجبات الطعام وطبيعتها، وبعد نهاية الشهر الكريم، يعود البعض إلى عاداتهم الغذائية القديمة، ليعانوا من زيادة الوزن والعديد من المشاكل الصحية.

ومن الضروري الحفاظ على المكاسب الصحية التي حصلت عليها خلال شهر رمضان، وعلى الرغم من صعوبة المتاعبة على نفس النظام الغذائي، إلا أن بالإمكان اتباع بعض الإجراءات، التي تساعد في تجنب الوقوع بالمشاكل الصحية، بعد انقضاء شهر الصيام:

1- الصيام مرتين في الأسبوع

حاول أن تصوم مرتين في الأسبوع بعد شهر رمضان، حيث أظهرت الأبحاث العلمية أن الصوم المتقطع مفيد للجسم والعقل، كما ثبت أنه يساعد على تحسين الذاكرة والتركيز والحصول على الطاقة، بالإضافة إلى تسريع النشاط ونمو الخلايا العصبية والعديد من الفوائد الأخرى.

2- تناول التمر والفواكه المجففة

هل تعلم أن تناول التمور والفواكه المجففة يساعد في تسريع عملية الهضم، والتخفيف من كمية الأطعمة التي تتناولها خلال وجبات الطعام، كما تمنح الجسم الفيتامينات والمعادن التي يحتاج إليها.

3- تناول 2-3 وجبة طعام في اليوم

حاول الالتزام بما تعودت عليه خلال شهر رمضان، من خلال تناول وجبتين إلى 3 وجبات من الطعام، بدلاً من عدد كبير من الوجبات الصغيرة، فالشعور بالجوع بين الوجبات خلافاً للاعتقاد السائد، ذو فائدة كبيرة لصحتنا الجسدية.

4- اتباع قاعدة 80/20

تنص هذه القاعدة على تناول الطعام حتى تشعر بالامتاء بنسبة لا تزيد عن 80%، والطريقة الأمثل لفعل ذلك عبر الأكل بشكل بطيء، ومن الضروري تجنب العودة إلى العادات الغذائية السلبية، وعدم الإفراط في تناول كميات كبيرة من الطعام.

5- اشرب الكثير من الماء

ربما تكون قد تعودت على عدم شرب كميات كبيرة من الماء خلال النهار في رمضان، ولكن يجب أن يبقى الجسم رطباً، من خلال الحرص على شرب ما بين 6 إلى 8 أكواب من الماء بشكل يومي، وخاصة في الأجواء الحارة، فالماء يساعد في عمليات الهضم والحفاظ على نضارة البشرة.

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