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أقدم وأغرب أشجار إفريقيا تموت بشكل غامض

أقدم وأغرب أشجار إفريقيا تموت بشكل غامض
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تواصل – وكالات:

بدأت بعض أشجار إفريقيا القديمة والأكثر غرابة في الموت بشكل غامض، حيث يعتقد العلماء أن تغير المناخ قد يكون السبب في ذلك.

ووجد الخبراء أن عدداً استثنائياً من أشجار “الباوباب” قد مات في السنوات الـ13 الماضية، مع العلم أنها تعيش لما يصل إلى 2000 عام، أو ربما أطول من ذلك.

وتعتبر أشجار الباوباب والتي تعرف أيضاً باسم شجرة التبلدي أو شجرة القارورة أو الشجرة المقلوبة أو شجرة خبز القرود، من بين النباتات الأكثر تميزاً في العالم.

وتتميز الباوباب ببنية فريدة على شكل حلقة تحتوي سيقاناً متعددة وجذوعاً عديدة ومن أعمار مختلفة في الغالب، ويمكن أن تندمج معا لتشكل دائرة مغلقة، أو تظل مفتوحة، وقد وجد الباحثون أنه في بعض الحالات ماتت جميع الجذوع فجأة في الوقت نفسه.

ومن أبرز ضحايا هذه الظاهرة، هي شجرة “تشابمان باوباب” الشهيرة في وسط بوتسوانا، والتي يعود تاريخ أجزاء منها إلى 800 سنة في حين يعود تاريخ البعض الآخر إلى 1400 سنة.

وتعد هذه الشجرة مصدر جذب سياحي في بوتسوانا، حيث يزيد قطر جذعها عن 10 أمتار، وقد نقش عليها المستكشف البريطاني ديفد ليفينغستون الحروف الأولى من اسمه، وقد ماتت الشجرة، في 7 يناير 2016.

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