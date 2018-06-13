«الشؤون الإسلامية»: تجهيز 7495 جامعاً ومصلى لأداء صلاة العيد

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هيأت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، 7495 جامعاً ومصلى لاستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام 1439هـ ، في مختلف مناطق المملكة.

ووفقاً لتوجيهات معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وبمتابعة من معالي نائب الوزير لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري، فقد قامت الوزارة بتوفير كافة الاحتياجات اللازمة من فرش ومكبرات صوت وصيانة ونظافة ، وكل ما يلزم لتوفير الطمأنينة والروحانية للمصلين .

وأكدت الوزارة، أنها تعمل على مدار 24 ساعة لمتابعة هذا الأمر، حتى تظهر هذه الشعيرة المباركة، ويؤديها المصلون بكل طمأنينة وخشوع، سائلين الله أن يتقبل من المسلمين صيامهم، وصالح أعمالهم.