الحكومة المصرية الجديدة تؤدي اليمين.. وتغيير وزيري الدفاع والداخلية

تواصل – فريق التحرير:

أدت الحكومة المصرية بتشكيلها الجديد اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي ظهر اليوم، حيث طالت التغييرات الوزارية عدداً من الحقائب الهامة، أبرزها وزارتا الدفاع والداخلية.

وحلف “مصطفى مدبولي وزير الإسكان السابق اليمين الدستورية أمام السيسي كرئيس للوزراء خلفاً لـ”شريف إسماعيل”، الذي ترأس الحكومة لنحو ثلاث سنوات.

وجاءت أبرز التغييرات الجديدة في التشكيل الحكومي وفقاً لمواقع محلية مصرية كالآتي:

الفريق محمد زكي وزيراً للدفاع خلفاً للفريق أول صدقي صبحي

اللواء محمد توفيق وزيراً للداخلية، خلفاً للواء مجدي عبد الغفار.

عمرو سميح وزيراً للاتصالات خلفاً للمهندس ياسر القاضي.

الدكتور محمد معيط لوزارة المالية خلفاً للدكتور عمرو الجارحي.

الفريق يونس المصري وزيراً للطيران خلفاً لشريف فتحي.

أشرف صبحي وزيراً للرياضة خلفاً للمهندس خالد عبد العزيز.

عمرو نصار وزيراً للصناعة والتجارة خلفاً للمهندس طارق قابيل.

الدكتورة هالة زايد وزيراً للصحة خلفاً للدكتور أحمد عماد راغب.