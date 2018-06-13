الفالح: نتوقع اتفاقاً معقولاً باجتماع «أوبك» الأسبوع المقبل

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أبلغ وزير الطاقة خالد الفالح الصحفيين في موسكو يوم الخميس بأنه يتوقع اتفاقاً ”معقولاً“ الأسبوع المقبل عندما تجتمع أوبك ومنتجو النفط غير الأعضاء بالمنظمة في فيينا.

وقال إنه أصغى إلى اقتراح لزيادة إنتاج النفط 1.8 مليون برميل يومياً إجمالاً وهو ما سيمحو التخفيضات التي ينفذها المنتجون حالياً.

وقال ”سنرى إلى أين نذهب، لكن أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق يرضي، قبل كل شيء، السوق“، وفقاً لرويترز.

وأضاف الفالح أنه لا يتوقع نزاعات مع إيران وفنزويلا خلال اجتماع أوبك الأسبوع المقبل. وتعارض كل من إيران وفنزويلا، العضوين في أوبك، مقترح زيادة المعروض النفطي.