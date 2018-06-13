جائزة الحارثي تكرم نخبة من المتفوقين والمتفوقات الجدد 

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تحتفل جائزة الدكتور ساعد بن سعد العرابي الحارثي للتفوق العلمي في عامها الرابع عشر بنخبة من المتفوقين والمتفوقات في مختلف المراحل التعليمية لعام 1439.

ويشمل التكريم 43 مكرما ومكرمة من طلبة وطالبات الثانوية العامة المتفوقين، وكذالك من الحاصلين على درجة البكالوريوس بتقدير امتياز وكذالك على الحاصلين على درجة البكالوريوس على رأس العمل، ومن حملة الدكتوراه والماجستير والمعلمين والمعلمات ممن لهم دور بارز ومتميز في مجال عملهم ودراستهم وأيضاً من حفظة كتاب الله، ويقام حفل الجائزة في مدينة الطائف مساء يوم الخميس الموافق 7 / 10 / 1439 – 21 / 6 / 2018م، في تمام الساعة الخامسة عصراً في قصر السلام بمحافظة الطائف، وسيشهد الحفل حضور نخبة من أساتذة الجامعات، وأعضاء مجلس الشورى، وعدد من أعيان محافظة الطائف ورجال التعليم، وعدد من الإعلاميين.

وأكد صاحب الجائزة الدكتور ساعد الحارثي، أن الجائزة حققت كثيراً من أهدافها، التي تهدف في المقام الأول إلى تشجيع الطلبة والطالبات على التفوق العلمي والتميز والإبداع.

مشيراً إلى أن هذا التكريم، ينسجم مع خطط خادم الحرمين الشريفين الرامية لتطوير التعليم العام ولمواكبة رؤية المملكة العربية السعودية “2030”، وأن هذا العمل ما هو إلا قطرة في بحر ما تقوم به الدولة -رعاها الله- في مجال تشجيع طلبة العلم والعلماء من أجل النهوض بهذه البلاد والوصول بها إلى مصاف الدول المتقدمة.

يذكر أن جائزة الأستاذ الدكتور ساعد بن سعد العرابي الحارثي، التقديرية للتفوق العلمي عائلية خاصة تمنح للمتفوقين علمياً من أبناء وبنات قبيلة مشاييخ المريفق بني الحارث، ويتكفل مؤسس الجائزة الدكتورة ساعد الحارثي بجميع نفقاتها، وتهدف الجائزة إلى تحقيق عدة أهداف منها: إذكاء روح الحماس والتنافس الشريف بين أبناء القبيلة بناتها «الطلاب» للتفوق العلمي والتميز ليكونوا جميعاً لبنة صالحة في بناء الوطن، والإسهام في دفع عجلة التقدم والرقي العلمي في الأسرة الكبيرة «المملكة العربية السعودية».