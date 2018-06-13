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«الغذاء والدواء» تحذّر من استهلاك مياه الخليج العذبة

«الغذاء والدواء» تحذّر من استهلاك مياه الخليج العذبة
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تواصل – فريق التحرير:

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من استهلاك مياه الخليج العذبة ذات الأحجام (4 جالونات و5 لترات) التي ينتجها مصنع الخليج العذبة للمياه في مدينة الرياض، بسبب تجاوزها الحدود القصوى المسموح بها من مادة البرومات.

وأوضحت الهيئة أنها سحبت عينات من مياه الشرب المعبأة المنتجة محلياً خلال الفترة الماضية ولدفعات عدة من تواريخ إنتاج مختلفة وأحجام متنوعة، لتحديد مدى مطابقتها للمواصفة القياسية الخليجية رقم (1025/2014 مياه الشرب المعبأة) فيما يخص محتواها من تركيز مادة البرومات، التي حددت النسبة القصوى المسموح بها من مادة البرومات بـ”10 أجزاء في البليون”، وأوضحت نتائج التحاليل المخبرية لعينات من مياه الخليج العذبة ذات الأحجام (4 جالونات و5 لترات) المنتجة من مصنع الخليج العذبة للمياه في مدينة الرياض تجاوزها الحدود القصوى المشار إليها.

وأوصت الهيئة المستهلكين بتجنب هذه المنتجات والتخلص مما لديهم منها، مشيرة إلى أنها اتخذت الإجراءات اللازمة لإلزام المصنع بسحب منتجاته من الأسواق المحلية وإيقاف خطوط إنتاج تلك العبوات حتى يلتزم بالحدود المسموح بها من مادة البرومات، مشيرة إلى أنها ستواصل مراقبة المصانع المنتجة لمياه الشرب المعبأة، ورصد جميع منتجات مياه الشرب المعبأة المتداولة بالأسواق المحلية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المصانع المخالفة.

 

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