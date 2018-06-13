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«العيون الخيرية» تقدم 194 هدية عيدية لأبنائها الأيتام

«العيون الخيرية» تقدم 194 هدية عيدية لأبنائها الأيتام
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تواصل – فريق التحرير:

تبدأ جمعية العيون الخيرية مساء اليوم الخميس توزيع عيدية يتيم على أبنائها الأيتام البالغ عددهم ١٩٤ يتيم ويتيمة بواقع ٩٦ يتيم و ٩٨ يتيمة سعياً من حرصها على أبنائها الأيتام ومشاركتهم فرحة العيد.

كما وجهت لهم الجمعية بطاقة تهنئة مع دعوة لحضور فعالية العيد التي ستقام في قاعة الجمعية ثاني أيام عيد الفطر السعيد من قبل العيون التطوعي بالتعاون مع الجمعية وعدداً من شركاء النجاح. واشتملت العيدية على مبلغ نقدي مع هدية عينية توزع لهم إلى منازلهم بالتعاون مع فريق العيون التطوعي.

هذا وأعرب رئيس مجلس إدارة الجمعية صالح بن أحمد الماضي عن خالص شكره للمساهمين في هذا البرنامج الذي أفاد بأنه يستهدف فئة غالية كما شكر مقرر لجنة الأيتام عمر بن صالح العتيبي والأعضاء والمتطوعين على جهودهم الحثيثة في إنجاز كافة احتياجات البرنامج في وقت قياسي هذا وسأل المولى أن يجزي الجميع كل خير متمنيا لأبنائهم الأيتام حياة يملؤها التوفيق والسعادة.

 

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