اليمن.. أنباء عن عودة مرتقبة للرئيس هادي إلى عدن اليوم

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

إنزال جوي مكثف لقوات التحالف في الحُديدة اليمنية (فيديو)

إنزال جوي مكثف لقوات التحالف في الحُديدة اليمنية (فيديو)

شرطة الرياض تكشف حقيقة مقطع سرقة مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة

شرطة الرياض تكشف حقيقة مقطع سرقة مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة

«الضمان الاجتماعي» يصرف معونة تتخطى 1.7 مليار ريال للمستفيدين بمناسبة العيد

«الضمان الاجتماعي» يصرف معونة تتخطى 1.7 مليار ريال للمستفيدين بمناسبة العيد

احذر.. 9 حالات يمكن بسببها فسخ عقد الموظف دون مكافأة

احذر.. 9 حالات يمكن بسببها فسخ عقد الموظف دون مكافأة

اليمن.. أنباء عن عودة مرتقبة للرئيس هادي إلى عدن اليوم

اليمن.. أنباء عن عودة مرتقبة للرئيس هادي إلى عدن اليوم
0

تواصل – وكالات:

تداولت مصادر يمنية مطلعة اليوم خبر عودة مرتقبة للرئيس عبدربه منصور هادي إلى العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن)، لقضاء عيد الفطر فيها ولمتابعة سير معركة تحرير مدينة الحديدة التي بدأت أمس الأربعاء.

ومن غير المعروف إن كانت عودة الرئيس هادي إلى عدن، التي تأتي عشية عيد الفطر، عودة نهائية أم أنها مؤقتة.

عودة ابن دغر

وكان رئيس الحكومة اليمنية الدكتور أحمد عبيد بن دغر قد وصل صباح اليوم الخميس إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن قادماً إليها من القاهرة.

وتأتي عودة ابن دغر إلى عدن بعد زيارة قام بها إلى المملكة التقى خلالها بالرئيس عبد ربه منصور هادي ونائبه وعدد من سفراء البلدان الشقيقة والصديقة لدى اليمن لمناقشة آخر التطورات على الساحة الوطنية.

وأكد رئيس الوزراء اليمني، في تصريحات له عقب وصوله إلى عدن، نقلتها وكالة الأنباء اليمنية، أن الحكومة تبذل قصارى جهدها للحفاظ على الخدمات في العاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات في المستوى المطلوب رغم الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد، محملاً جماعة الحوثي وإيران مسؤولية ذلك.

تحرير الحديدة

وشدد على أن الحكومة سوف تولي خلال الأيام المقبلة جل اهتمامها بمحافظة الحديدة، وستمضي في إعادة تطبيع الحياة في كل المديريات التي تم ويتم تحريرها من سيطرة الحوثيين.

أعمال إغاثية

ومن جانب آخر كشف رئيس مركز الملك سلمان الاغاثة الإنسانية الدكتور “عبدالله الربيعة” عن اتفاق ثنائي بين السعودية والإمارات لتسيير جسر بحري من مينائي “جازان وأبوظبي” لإيصال مساعدات إنسانية عاجلة لسكان الحديدة.

وأطلقت القوات الحكومية اليمنية المسنودة من دول التحالف العربي عملية عسكرية واسعة لتحرير محافظة الحديدة تحت مسمى “النصر الذهبي” واستعادتها من سيطرة الحوثيين.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«الربيعة»: «التحالف» قدم 16 مليار دولار لليمن.. وتحرير الحديدة يسهل وصول المساعدات

«الربيعة»: «التحالف» قدم 16 مليار دولار لليمن.. وتحرير الحديدة يسهل وصول المساعدات

إنزال جوي مكثف لقوات التحالف في الحُديدة اليمنية (فيديو)

إنزال جوي مكثف لقوات التحالف في الحُديدة اليمنية (فيديو)

متحدث «التحالف»: تحرير الحديدة ينهي دعم إيران للحوثيين

متحدث «التحالف»: تحرير الحديدة ينهي دعم إيران للحوثيين

استشهاد 4 جنود إماراتيين في اليمن

استشهاد 4 جنود إماراتيين في اليمن

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

«سليمان» يروي لـ«تواصل» شوقه لزيارة «المدينة» وعادات التشاديين العائدين من المملكة
تقارير وحوارات

«سليمان» يروي لـ«تواصل» شوقه لزيارة «المدينة» وعادات التشاديين العائدين من المملكة

المزيد
تفاصيل العثور على جثة طفل «خميس حرب».. خطف وتعذيب وقتل
تقارير وحوارات

تفاصيل العثور على جثة طفل «خميس حرب».. خطف وتعذيب وقتل

المزيد
أنفك والزهور
تدوينات حرة

أنفك والزهور

المزيد
تعلمت من الخليل!
مقالات

تعلمت من الخليل!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>