اليمن.. أنباء عن عودة مرتقبة للرئيس هادي إلى عدن اليوم

تواصل – وكالات:

تداولت مصادر يمنية مطلعة اليوم خبر عودة مرتقبة للرئيس عبدربه منصور هادي إلى العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن)، لقضاء عيد الفطر فيها ولمتابعة سير معركة تحرير مدينة الحديدة التي بدأت أمس الأربعاء.

ومن غير المعروف إن كانت عودة الرئيس هادي إلى عدن، التي تأتي عشية عيد الفطر، عودة نهائية أم أنها مؤقتة.

عودة ابن دغر

وكان رئيس الحكومة اليمنية الدكتور أحمد عبيد بن دغر قد وصل صباح اليوم الخميس إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن قادماً إليها من القاهرة.

وتأتي عودة ابن دغر إلى عدن بعد زيارة قام بها إلى المملكة التقى خلالها بالرئيس عبد ربه منصور هادي ونائبه وعدد من سفراء البلدان الشقيقة والصديقة لدى اليمن لمناقشة آخر التطورات على الساحة الوطنية.

وأكد رئيس الوزراء اليمني، في تصريحات له عقب وصوله إلى عدن، نقلتها وكالة الأنباء اليمنية، أن الحكومة تبذل قصارى جهدها للحفاظ على الخدمات في العاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات في المستوى المطلوب رغم الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد، محملاً جماعة الحوثي وإيران مسؤولية ذلك.

تحرير الحديدة

وشدد على أن الحكومة سوف تولي خلال الأيام المقبلة جل اهتمامها بمحافظة الحديدة، وستمضي في إعادة تطبيع الحياة في كل المديريات التي تم ويتم تحريرها من سيطرة الحوثيين.

أعمال إغاثية

ومن جانب آخر كشف رئيس مركز الملك سلمان الاغاثة الإنسانية الدكتور “عبدالله الربيعة” عن اتفاق ثنائي بين السعودية والإمارات لتسيير جسر بحري من مينائي “جازان وأبوظبي” لإيصال مساعدات إنسانية عاجلة لسكان الحديدة.

وأطلقت القوات الحكومية اليمنية المسنودة من دول التحالف العربي عملية عسكرية واسعة لتحرير محافظة الحديدة تحت مسمى “النصر الذهبي” واستعادتها من سيطرة الحوثيين.