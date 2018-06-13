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مع دخول العيد.. الشكولاته ترتفع في السوق إلى 185 ريالاً للكيلو

مع دخول العيد.. الشكولاته ترتفع في السوق إلى 185 ريالاً للكيلو
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تواصل – الرياض:

ارتفعت أسعار الشوكولاتة في محلات بيع الحلوى المتخصصة خلال أيام عيد الفطر الحالي إلى نحو 185 ريالاً للكيلو غرام الواحد، وذلك على خلاف عيد العام الماضي، التي كانت تراوح الأسعار حينئذ ما بين 120- 160 ريالاً، وذلك وفقاً لـ”عكاظ”.

واختلفت أسعار الشوكولاتة تبعاً لأنواعها، والبلد المصنعة لها، إذ بلغت أسعار الشوكولاتة السويسرية في بعض المحلات المتخصصة نحو ألف ريال للكيلو غرام الواحد، إلى جانب الشوكولاتة البلجيكية، والصينية، إضافة إلى الهندية، والبولندية، والفرنسية، والتايلاندية، والإندونيسية، واليابانية.

وفي هذا السياق قال ثامر أحمد «أحد العاملين في محلات بيع الشوكولاتة والحلوى» إن «حجم الإقبال على الشوكولاتة في رمضان والأعياد يزيد مقارنة بالأيام الأخرى بشكل كبير، فحجم الطلب على الشوكولاتة وغيرها من الحلويات يصل إلى ثلاثة أضعافه مقارنة بما هو عليه في الأيام العادية، فسعر الشوكولاتة يبدأ من 120 ريالاً للكيلو غرام حتى ألف ريال، إلا أن متوسط الأسعار يصل إلى نحو 185 ريالاً للكيلو غرام الواحد».

وأضاف: «ما يحدد أسعار الشوكولاتة ليس فقط بلد صنعها، بل توجد عوامل أخرى تؤثر على سعرها كنوع الشوكولاتة والمواد المضافة إليها، وأكثر الأنواع طلباً هي السويسرية، والفرنسية، والبلجيكية، إلا أن الطلب على الحلويات المصنعة محليا ضعيف، فالشوكولاتة المستوردة ما زالت مسيطرة على السوق السعودية».

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