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اتحاد الجمعيات الإسلامية في نيوزيلندا: السبت عيد الفطر المبارك

اتحاد الجمعيات الإسلامية في نيوزيلندا: السبت عيد الفطر المبارك
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تواصل – متابعات:

أعلن اتحاد الجمعيات الإسلامية في نيوزيلندا، أن يوم غد الجمعة الموافق ١٥ يونيو ٢٠١٨م هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وعليه يكون يوم السبت الموفق ١٦ يونيو ٢٠١٨م هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

جاء ذلك في تغريدة على الحساب الرسمي للقنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في نيوزيلندا.

ونوهت القنصلية العامة أنها ستغلق أبوابها ابتداءً من الجمعة القادم الموافق ١٥ يونيو ٢٠١٨م وحتى يوم الثلاثاء ١٩ يونيو ٢٠١٨م، وذلك بمناسبة إجازة عيد الفطر المبارك، على أن يُستأنف العمل يوم الأربعاء الموافق ٢٠ يونيو ٢٠١٨م. وللحالات الطارئة هاتف رقم ٠٢١٨٥٨٥٢٢

 

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