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أول قرار لمجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة مكة والمشاعر المقدسة

أول قرار لمجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة مكة والمشاعر المقدسة
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تواصل – واس:

رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة مساء اليوم في مكة المكرمة الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الأهداف الاستراتيجية للهيئة ضمن رؤية 2030 وسبل تطوير مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بما يتناسب مع قدسيتها ومكانتها، والارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف بيت الله الحرام من الحجاج والمعتمرين والزوار.

كما تم بحث المراحل الرئيسية لتأسيس الهيئة، وأبرز أهداف كل مرحلة بما يكفل سرعة الإنجاز وتحقيق التطلعات المرجوة بإذن الله.

وقد قرر مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة تعيين المهندس عبدالرحمن بن فاروق عداس رئيسا تنفيذياً للهيئة.

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة وهم، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ومعالي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بن صالح بنتن، ومعالي الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان ، ومعالي المهندس إبراهيم بن محمد السلطان ، ومعالي الدكتور فهد بن عبدالله تونسي.

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