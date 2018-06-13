تعرف على الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة والمشاعر المقدسة

تواصل – واس:

صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة اليوم بتعيين المهندس عبد الرحمن بن فاروق بن جميل عداس رئيساً تنفيذياً للهيئة.

ويمتلك المهندس عبدالرحمن عداس خبرة تزيد عن 16 عاماً في مجالات التحول المؤسسي وتصميم وإدارة الاستراتيجية والاستشارات المالية والتطوير العقاري والاستثمار في قطاعات التقنية والتحول الرقمي، حيث عمل مع مجموعة من أكبر الشركات والمؤسسات الحكومية في الشرق الأوسط، جنوب أفريقيا وأوروبا.

وشغل المهندس عداس مؤخرا منصب الرئيس التنفيذي للتطوير المؤسسي لدى ماجد الفطيم القابضة، حيث تولى حياكة وقيادة الاستراتيجية المؤسسية للشركة وعني بالإشراف على ضمان تناغم استراتيجيات وحدات الأعمال مع الرؤية والتوجه الاستراتيجي العام للمجموعة، كما كان يقع على عاتقه الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية واستثمارات رأس المال المخاطر التي تمكن من الإبداع والتطوير في عمليات المجموعة وتحسين تجربة العملاء، بالإضافة إلى ذلك، كان المهندس عبدالرحمن يقود برامج المجموعة للتحول التقني والرقمي لتعزيز قدراتها المستقبلية.

كان المهندس عبدالرحمن سابقاً، شريكاً في ( BAIN & COMPANY الشرق الأوسط )، حيث تولى قيادة عمليات الشركة في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى كونه عضواً أساسياً في وحده الشركة العالمية لاستشارات شركات الاتصالات، الإعلام، والتقنية قبل ذلك عمل في GOLDMAN SACHS GROUP وBOOZ ALLEN HAMILTON.

ويتولى المهندس عبدالرحمن عداس رئاسة وعضوية عدد من مجالس الإدارة واللجان التوجيهية في مجالات التطوير العقاري، التجزئة، التقنية الرقمية، الصناعة، الخدمات اللوجستية والخدمات المالية.

يحمل المهندس عبدالرحمن درجتي الماجستير في مجالي إدارة الأعمال والهندسة الكهربائية من جامعة ستانفورد بالولايات المتحدة الأمريكية، وبكالوريوس الهندسة الكهربائية مع مرتبة الشرف الأولى من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالمملكة العربية السعودية، كما شارك في عدد من البرامج التدريبية المتخصصة بجامعتي هارفرد لإدارة الأعمال وإنسياد.