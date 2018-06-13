آخر التطورات الميدانية في محافظة الحديدة

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تواصل – واس:

تقدم الجيش اليمني، بإسناد من التحالف العربي، في عدة مناطق بمحافظة الحديدة الاستراتيجية غربي البلاد.

وقال رئيس العمليات العسكرية في ألوية العمالقة العقيد أحمد قائد الصبيحي، إن قوات الجيش الوطني تمكنت من التوغل وسط مديرية الدريهمي، وحررت منطقة النخيلية، وتخوض معارك عنيفة ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية على مشارف مدينة الحديدة، فيما تتكبد الميليشيا الانقلابية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد وانهيارات كبيرة تشهدها صفوفها وفرار جماعي لعناصرها.

ونقل الموقع الرسمي للجيش (سبتمبر نت) عن “الصبيحي” قوله إن قوات اللواء الأول والثاني والثالث والرابع عمالقة تمكنت من تحرير عدد من المناطق في المديرية، منها منطقة النخيلية بعد معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثي الانقلابية”.

وأضاف أن القوات تواصل تقدمها باتجاه مطار الحديدة ومينائها، وأن عملية تحرير مدينة الحديدة أصبحت قاب قوسين أو أدنى من الحسم”.

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