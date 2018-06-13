بسبب لدغات ثعبان.. وفاة طفلتين في الباحة قبل وصولهما للمستشفى

تواصل – الباحة:

كشف الناطق الإعلامي لصحة الباحة ماجد الشطي عن وفاة طفلتين في محافظة قلوة بسبب لدغة ثعبان، موضحاً أن مستشفى قلوة استقبل عند الساعة الرابعة من مساء أمس الأربعاء حالة لطفلة تبلغ من العمر سنة واحدة توفيت قبل وصولها للمستشفى إثر لدغة ثعبان في عينها اليمنى، وتم إجراء الكشف عليها من قبل طبيب الطوارئ وتم استدعاء الفريق الطبي المختص على الفور.

وأضاف: كما وصلت حالة أخرى من نفس العائلة لطفلة تبلغ من العمر 5 سنوات لقسم الطوارئ توفيت قبل وصولها للمستشفى إثر لدغات ثعبان في يدها اليمنى واليسرى، مؤكداً أن الأمصال لمثل هذه الحالة متوفرة في المستشفى إلا أن الطفلتين وصلتا متوفاتين، وتم الاتصال بالجهات الأمنية حسب الإجراء المتبع وأخذ الإجراءات وإيداع الجثامين في ثلاجة المستشفى، بحسب ‘‘عكاظ‘‘.