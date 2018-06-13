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آلاف المصلين يشهدون ختمة القرآن بالمسجد النبوي (صور) 

آلاف المصلين يشهدون ختمة القرآن بالمسجد النبوي (صور) 
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تواصل – ماجد الرفاعي:

أدى آلاف المصلين صلاة التراويح في المسجد النبوي أمس الأربعاء، الثامن والعشرون من شهر رمضان المبارك، وحرصوا على حضور ختمة القرآن الكريم، واكتظ المسجد النبوي وساحاته وسطحه بالمصلين الذين توافدوا منذ وقت مبكر.

وقد ﺃﻡّ المصلين في الخمس التسليمات الأولى فضيلة الشيخ الدكتور خالد المهنا، وفي الخمس التسليمات الثانية فضيلة الشيخ صلاح البدير.

يذكر أن وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي قد أكملت استعداداتها وخططها مسبقاً لاستقبال الأعداد الكبيرة من المصلين، وتم تزويد ساحات المسجد والتوسعات بالفرش لاستيعاب الأعداد الكبيرة، ووفرت مياه سقيا زمزم.

ووجهت كافة العاملين في الإدارات للدعم الميداني وتنظيم الحشود بالتعاون مع القطاعات الأمنية، كما كثفت الموجهين والمراقبين لخدمة الزوار وليتمكنوا من الوصول للمواقع المهيئة للصلاة بيسر وسهولة.

 

 

 

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