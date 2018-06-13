وزير الداخلية يتفقد مركز العمليات الأمنية الموحدة بمكة (صور)

تواصل – واس:

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، مساء أمس، مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 بمنطقة مكة المكرمة.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله، قائد المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية اللواء الركن عبدالرحمن بن محمد الصالح وأركانات المركز.

وقد اطلع سموه على سير العمل بالمركز الذي يقدم خدماته على مدار الساعة باستقبال البلاغات من المواطنين والمقيمين وضيوف بيت الله الحرام بجميع محافظات منطقة مكة المكرمة.

واستمع سموه لشرح قدمه اللواء عبدالرحمن الصالح عن المركز الذي يعمل به عدد من الموظفين والموظفات ممن يتحدثون اللغات الأكثر انتشاراً بالعالم لخدمة جميع المتصلين.

وبين اللواء الصالح أن معدل الاتصالات والبلاغات التي تلقاها المركز خلال شهر رمضان المبارك بلغ أكثر من 57 ألفاً باليوم معظمها ذات طابع خدمي وإنساني.