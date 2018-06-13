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اليمن.. عمليات متواصلة لقوات التحالف تعزز تقدم المقاومة بـ«الحديدة»

اليمن.. عمليات متواصلة لقوات التحالف تعزز تقدم المقاومة بـ«الحديدة»
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تواصل – وكالات:

تواصل قوات التحالف العربي عملياتها العسكرية من عدة محاور تجاه الحديدة لتقديم الدعم والإسناد لقوات المقاومة اليمنية المشتركة، وذلك بمشاركة إمارتية فاعلة.

ونفذت مقاتلات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، ضربات دقيقة لمواقع الحوثيين في جبهة الحديدة أفقدتهم القدرة على التمركز و الصمود ميدانيا.

وبدأت “قوات التحالف العربي” و “المقاومة اليمنية ” المشتركة منذ الساعات الأولى من صباح الأربعاء، عملية عسكرية كبرى وحاسمة، بإشتراك وإسناد بري وبحري وجوي من القوات المسلحة الإماراتية لتحرير مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي من قبضة ميليشيات الحوثي بعد رفض الحوثيين القبول بالحلول السلمية.

وتمكنت القوات من تحرير مناطق استراتيجية جديدة وواسعة في مديرية الدريهمي ومحيط مطار الحديدة بعد اختراق الصفوف الأمامية لمسلحي الميليشيات وكسر تحصيناتها جنوبي المدينة ما أسفر عن انهيار دفاعاتها.

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