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هكذا يتم تطھیر وتطییب الملتزم والحجر الأسود والركن الیماني (فيديو)

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تواصل – مكة المكرمة:

وثق تقرير تلفزيوني مراحل تطھیر وتطییب الملتزم والحجر الأسود والركن الیماني، موضحاً أن ھذا الأمر يجري خمس مرات في الیوم الواحد.

ورصد التقرير الذي أوردته القناة السعودية، إنشاء إدارة تطھیر المسجد الحرام ووحدة خاصة أنشئت أيضاً لھذا الغرض تقوم بغسل مجاور الكعبة المشرفة؛ ومن ثم تقوم بتعقیم الملتزم والحجر الأسود والركن الیماني.

وأوضح أن تلك الفرق المختصة تقوم بعد ذلك برش ماء الورد والعطر على الملتزم والحجر الأسود والركن الیماني.

وبين التقرير أن العملیة تتم خمس مرات في الیوم ويستخدم فیھا أفضل أنواع الطیب الفاخر المخلوط بماء زمزم المبارك وبأرقى أنواع ماء الورد.

 

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