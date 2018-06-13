السفارة في موسكو توجه رسالة تحذيرية لـ«المواطنين»

تواصل – الرياض:

طالبت سفارة المملكة العربية السعودية في العاصمة الروسية موسكو المواطنين، بأهمية المحافظة على بطاقة الهجرة (Immigration card) الصادرة من جوازات المطار عند الدخول، وذلك لصعوبة المغادرة من روسيا دونها.

يذكر أن المدن الروسية، والعاصمة موسكو خاصة، تشهد توافد أعداد كبيرة من المواطنين السعوديين، وذلك لحضور ومتابعة المنتخب السعودي المشارك في نهائيات كأس العالم التي ستنطلق اليوم (الخميس) في روسيا.

ومن المقرر أن تجمع مباراة الافتتاح في المونديال بين منتخبي روسيا (المستضيف والمنظم) ومنتخب الأخضر السعودي.