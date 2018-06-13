وفاتان و9 إصابات بحادثين منفصلين في عسير

تواصل – عسير:

شهدت منطقة عسير، أمس الأربعاء، حادثين منفصلين أسفرا عن حالتي وفاة وإصابة 9 آخرين بإصابات متفاوتة.

وفي التفاصيل، أوضح المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير محمد الشهري، أن عمليات المنطقة تلقت مساء أمس بلاغين عن حادثتين منفصلتين في منطقة عسير نتج عنهما وفاتان و9 إصابات.

وأضاف الشهري أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً عن حادثة انقلاب عند الساعة 20:29 مساءً على طريق الحبيل، وتم توجيه فرقتي إسعاف إلى الموقع، وتبين وجود أربع إصابات حيث جرى نقل المصابين لمستشفى الدرب العام.

وتابع أن الحادثة الثانية وقعت في “عمق” باتجاه محافظة جدة، وذلك عند الساعة 21:09، وتم توجيه ثلاث فرق إسعافية ونتج عن الحادثة خمس إصابات ووفاتان، فيما تم نقل المصابين عن طريق فرق الهلال الأحمر لمستشفى البرك العام.

وأهاب الشهري بجميع السائقين أخذ الحيطة والحذر واتباع التعليمات المرورية حفاظاً على سلامتهم وسلامة الركاب.