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تسرب مياه داخل نفق افتتح قبل 3 أسابيع بجدة (صور)

تسرب مياه داخل نفق افتتح قبل 3 أسابيع بجدة (صور)
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تواصل – جدة:

تفقد نائب أمیر منطقة مكة المكرمة الأمیر عبدالله بن بندر، مشروع نفق الأندلس في محافظة جدة للاطلاع على مشاكل تسريب میاه النفق، وإيجاد حلول جذرية لمعالجتھا، ومحاسبة المقصرين في المشكلة.

وأظھرت صور نشرتھا إمارة العاصمة المقدسة، الأمیر عبدالله بن بندر وھو يتفقد الموقع ويستمع لشرح مفصّل بشأن المشاكل التي ظھرت عقب افتتاح النفق.

يشار إلى أن أمانة محافظة جدة افتتحت نفق الأندلس قبل نحو 3 أسابیع بحضور نائب أمیر المنطقة، حیث يقع النفق على امتداد طريق الملك عبدالعزيز عند تقاطعه مع شارعي فلسطین والحمراء بطول 1580م وعرض 29 م.

 

 

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