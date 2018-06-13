جمعية «مثاني» بـ«الشمالية» تختتم دورات التجويد خلال رمضان

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اختتمت جمعية مثاني الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الحدود الشمالية دورات التجويد خلال شهر رمضان المبارك لعام 1439هـ.

وأقامت الجمعية عدة دورات أبرزها دورة في شرح متن تحفة الأطفال مع الشيخ أحمد بن محمد فهمي، ودورة في المقدمة الجزرية مع الشيخ عبدالفتاح بن إمام العشيري، التي استمرت لمدة أسبوعين متتاليين، وقد بلغ عدد المستفيدين من الدورات أكثر من 52 مستفيداً.

وتأتي هذه الدورات حرصاً من الجمعية على تطوير المخرجات للوصول إلى رسالة الجمعية وأهدافها.

وفي ختام الدورة أكد مدير الشؤون التعليمية المكلف الشيخ عادل بن صالح الرويلي أن هذه الدورة تأتي ضمن حزمة من البرامج الرمضانية، ومجموعة من الدورات المكثفة التي ستبدأ بعد إجازة عيد الفطر المبارك.