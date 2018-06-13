حملات تفتيش مكثفة من «التجارة» استعداداً لـ«عيد الفطر»

تواصل – واس:

تنفذ وزارة التجارة والاستثمار ضمن خطتها الخاصة بقرب حلول عيد الفطر المبارك جولات رقابية على منافذ بيع زكاة الفطر ومحال الملابس ومستلزمات العيد ومحلات بيع الحلويات ومحال الذهب والمجوهرات، وكذلك محطات الوقود على الطرق خارج المدن، التي يكثر الإقبال عليها من المستهلكين في هذه الفترة.

وتهدف الحملة التأكد من وفرة السلع والمنتجات الأساسية وبدائلها، وضبط المخالفات التجارية، والتأكد من وعدم وجود مخالفات لنظام الغش التجاري والتستر التجاري، بالإضافة إلى مراقبة العروض التسويقية التي تقوم الأسواق والمحال التجارية بالإعلان عنها خلال هذه الفترة لضمان عدم وجود أي خداع للمستهلكين.

كما تستهدف حملات التفتيش التأكد من صلاحية المنتجات الغذائية للاستهلاك الآدمي، والتحقق من الالتزام بوضع بطاقة السعر على السلع المعروضة والتأكد من مطابقة السعر المعلن على السلعة مع أسعار صناديق المحاسبة، واتخاذ كافة الإجراءات النظامية تجاه أي مخالفة يتم ضبطها وتطبيق العقوبات على المخالفين.

ودعت وزارة التجارة والاستثمار عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات يتم اكتشافها أو أي شكاوى من خلال الاتصال على مركز البلاغات في الوزارة على الرقم (1900)، أو عن طريق تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عبر الموقع الإلكتروني للوزارة على مدار اليوم.